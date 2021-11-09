Arıza dizisinde canlandırdığı Halide karakteriyle dizi severlerin ilgisini toplayan Ayça Ayşin Turan şu sıralar Ada Masalı dizisiyle ekrana geliyor. Genç oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayatı ve dizileriyle ilgili her detay merak konusu oldu.

AYÇA AYŞİN TURAN'IN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Ayça Ayşin Turan'ın babasını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ayça Ayşin Turan'dan, babasının vefat ettiği yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Dizi ve film oyuncusu olarak tanınan Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Bugün 29 yaşında olan Ayça Aylşin Turan'ın ailesi Karadenizlidir.

Ayça Ayşin Turan bir röportajında ailesi ile ilgili sorulan sorular üzerine "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." açıklamasını yapmıştır.

Ayça Ayşin Turan'ın oyunculuk yolculuğu 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı olan Dinle Sevgili dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteri olmuştur. Asıl ününü 2014 yılında çok izlenen Karagül dizisindeki Ada karakteriyle yapan Ayça Ayşin Turan sinemada da 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Televizyonun yanı sıra 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan Ekim 2020 tarihinde başlayan "Arıza" dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.

Güzel oyuncu bir süredir 15 Haziran 2021 tarihinde başlayan "Ada Masalı" adlı dizide başrol alıyor.

AYÇA AYŞİN TURAN DİZİLERİ VE FİLMERİ