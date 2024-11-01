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        Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan, Paulmark'ın yüzü oldu

        Ayça Ayşin Turan, Paulmark'ın yüzü oldu

        Sevilen oyuncu Ayça Ayşin Turan, moda dünyasının köklü markalarından Paulmark'ın 2024 - 2025 Sonbahar / Kış sezonu kampanyasının yüzü oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:32
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        Paulmark'ın yüzü oldu
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        Marka yüzü Ayça Ayşin Turan ile uzun soluklu bir kampanya yolculuğuna başlayan Paulmark, her yaştan ve her tarzdan hedef kitlesine hitap eden, yurt içi ve yurt dışında 150'yi aşkın ortalama 3000 metrekareye sahip mağazaları ile hizmet vermektedir.

        "BAŞARILI BİR KREASYON TANITIMINA İMZA ATTIK"

        "Ben Paulmark'tayım ya sen?" sloganıyla hayata geçen bu özel kampanya, "Paulmark’ın yenilikçi tasarımlarını ve kalite anlayışını Ayça Ayşin Turan’ın zarafeti, enerjisi ve doğal güzelliği ile buluşturduk" diyen Paulmark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kayatürk, "Ayça Ayşin Turan ile başarılı bir kreasyon tanıtımına imza attık. Uzun vadede çalışmayı planlıyor, markamızı dünya çapında duyurmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

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        #ayça ayşin turan
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