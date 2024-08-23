Aydan Şener'den kitap fuarına damga vuran imza günü
Aydan Şener, 6'ncı Edremit Kitap Fuarı'nda ilk kitabı 'Kadına Dair' için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluşup, okuyucularının sorularını yanıtladı
Aydan Şener, 6'ncı Edremit Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şener'in söyleşisiyle başladı. Tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtlayan sanatçıya büyük ilgi gösterildi.
"EKRANLARA DÖNMEYİ BEN DE İSTİYORUM"
Bir hayranının, "Vurdulu kırdılı filmlerden sıkıldık. Sizin dizilerinizin hikayelerini özledik. Yeni projeleriniz var mı? Sizi ekranlarda görmek istiyoruz." sorusu üzerine Şener, "Ben de vurdulu kırdılı filmlerden sıkıldım. Şu anda bir tiyatro oyunum var ama ekranlara dönmeyi ben de istiyorum. Güzel bir projeyle yeniden başlamayı planlıyorum." yanıtını verdi.
"HER ŞEY GÜZELLİK YARIŞMASIYLA BAŞLADI"
Söyleşi boyunca geçmişten bugüne sanat kariyerine dair sorulara içtenlikle yanıt veren Şener, oyunculuğa başlama süreciyle ilgili; "Her şey güzellik yarışmasıyla başladı diyebilirim. Yarışma hayatımı tamamen değiştirdi. Ünlü olma gibi bir hedefim yoktu ama küçükken izlediğim Çalıkuşu tiyatrosu beni derinden etkiledi. O gün ‘Bir gün sahnede Çalıkuşu'nu oynayacağım’ demiştim. Hayat bazen tesadüflerle sana hoş sürprizler yapıyor." dedi.
Etkinliğin sonunda, kadınlara yönelik güçlü mesajlar veren Şener, söyleşiyi, "Keşke kadınlar her alanda hak ettikleri yere gelebilseler çünkü kadınların her şeye gücü var." sözleriyle noktaladı. Aydan Şener sahnede üç hayranına kitabını hediye etti. Söyleşisinin ardından hayranları için kitaplarını imzalayan oyuncu, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip fotoğraf çektirdi. Aydan Şener'in imza günleri, yakın zamanda açıklanacak takvimle Türkiye’nin birçok ilinde devam edecek.
Kitap hakkında: Aydan Şener'in, iletişimci Deniz Ertem Aydoğar ile gerçekleştirdiği nehir söyleşisinden yola çıkarak hazırlanan 'Kadına Dair', oyuncunun kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık hallerinden insanlık hallerine, kendi annesi ve çocuğuyla olan ilişkilerinden modaya kadar, insan ve hayvan sevgisiyle çarpan kalbinin ve iç dünyasının seslerini, geniş bir yelpaze ile okuyucuya sunuyor. Kitapta Dr. Nur Topçu ise güzellik, sağlık ve estetik konularında bilgi ve birikimleriyle konuk yazar olarak yer alıyor.
Aydan Şener hakkında: 1981 Türkiye Güzeli seçilerek hayatımıza giren Aydan Şener, 1984 yılında rol aldığı, Tarık Buğra’nın aynı adlı ünlü eserinden çekilen 'Küçük Ağa' dizisiyle ekranlara merhaba dedi. Ancak asıl ününü, 1986 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı efsanevi eserinden uyarlanan 'Çalıkuşu' dizisindeki 'Feride' rolüyle kazandı. Bugüne kadar onlarca film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Şener aynı zamanda Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Suzan Avcı'nın da yeğeni.