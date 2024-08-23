Aydan Şener'den kitap fuarına damga vuran imza günü

Aydan Şener, 6'ncı Edremit Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şener'in söyleşisiyle başladı. Tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtlayan sanatçıya büyük ilgi gösterildi.

"EKRANLARA DÖNMEYİ BEN DE İSTİYORUM"

Bir hayranının, "Vurdulu kırdılı filmlerden sıkıldık. Sizin dizilerinizin hikayelerini özledik. Yeni projeleriniz var mı? Sizi ekranlarda görmek istiyoruz." sorusu üzerine Şener, "Ben de vurdulu kırdılı filmlerden sıkıldım. Şu anda bir tiyatro oyunum var ama ekranlara dönmeyi ben de istiyorum. Güzel bir projeyle yeniden başlamayı planlıyorum." yanıtını verdi.

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"HER ŞEY GÜZELLİK YARIŞMASIYLA BAŞLADI"

Söyleşi boyunca geçmişten bugüne sanat kariyerine dair sorulara içtenlikle yanıt veren Şener, oyunculuğa başlama süreciyle ilgili; "Her şey güzellik yarışmasıyla başladı diyebilirim. Yarışma hayatımı tamamen değiştirdi. Ünlü olma gibi bir hedefim yoktu ama küçükken izlediğim Çalıkuşu tiyatrosu beni derinden etkiledi. O gün ‘Bir gün sahnede Çalıkuşu'nu oynayacağım’ demiştim. Hayat bazen tesadüflerle sana hoş sürprizler yapıyor." dedi.