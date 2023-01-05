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Aydan Şener: Eskiden bikinili pozlar vermezdim

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' dün akşam izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de Aydan Şener oldu. Sosyal medyada çok konuşulan bikinili pozları hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu, "Eskiden bikinili pozlar vermezdim. 'Helikopterle bikinili fotoğrafını çekeceğiz' diye teklifler gelirdi. Şimdi ise kendim çekip paylaşıyorum." diye konuştu

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  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    Fatih Altaylı, dün akşamki programında; oyuncu Aydan Şener, müzisyen Tuna Kiremitçi, oyuncu Renan Bilek ve milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı'yı ağırladı.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    1981'de düzenlenen güzellik yarışmasında 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, sözlerine yarışma nasıl katıldığını anlatarak başladı. Ünlü oyuncu, "Babam müzik öğretmeniydi. Yarışmaya babamın bir öğrencisinin teşvikiyle katıldım. Babam da destekledi" dedi.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    "ÇALIKUŞU'NU İZLEDİKTEN SONRA 'OYUNCU OLACAĞIM' DEDİM"

    'Küçük Ağa'nın ardından 'Çalıkuşu' dizisinde rol alan Aydan Şener, oyunculuk hikâyesini şöyle anlattı: Aslında oyunculuk eğitimi almadım. 12 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Çalıkuşu'nu izlemiştim. Oyunu izledikten sonra 'ben oyuncu olacağım' dedim. Güzellik yarışmasından sonra çok teklif gelmeye başladı. Mankenliği çok sevmedim. Bir reklam filminde beni yönetmen Yücel Çakmaklı görüyor ve 'Küçük Ağa'nın Emine'si rolü için beni istiyor. Ben de teklifi kabul edince serüvenim başladı.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    "TİYATRO AŞKIM"

    2008'de tiyatroya başlayan 59 yaşındaki Şener, "Tiyatro aşkım. İnsanlar benim oyunculuğu bıraktığımı düşündü ama uzun bir dönem tiyatrodaydım. 6 oyun oynadım.  Tiyatroda seyirciyle olan alışverişi çok seviyorum. Son olarak 'Kibarlık Budalası' oyununda rol alıyorum. Ayda 10-12 oyun oynuyoruz." diye konuştu.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    Ayhan Akbin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ecem Akbin'in de oyunculuğu hakkında konuşan Şener, "Bir aileye bir oyuncu yeter demiştim ama armut dibine düştü. Çok seviyor ve yetenekli de. Oyunculuk üzerine eğitim aldı. Çok ciddiye alıyor işini. Sinemayı seviyor. Bir projede anne-kız beraber de oynamak isterim." dedi.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    Şöhretli yıllarının sorulması üzerine Şener, "Ben yine de aynı hayatımı sürdürdüm. 'Vay ben neymişim' demedim. O günden bugüne de bunu getirdim. Magazinin gündemi hiçbir zaman olmadım. Biraz da dezavantaj oldu benim için. Ne kadar çok magazinde görünürse o kadar işin artıyordu. Sanki ne kadar görünürsen insanlar o kadar seni seviyor algısı vardı ama yanlıştı. Ben o ilişkilerle hiç uğraşmadım. Karakter olarak da bana uyan şeyler değildi." şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    "ESKİDEN BİKİNİLİ POZ VERMEZDİM"

    Sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan ünlü oyuncu, "Eskiden bikinili pozlar vermezdim. 'Helikopterle bikinili fotoğrafını çekeceğiz' diye teklifler gelirdi . Şimdi ise kendim çekip paylaşıyorum." dedi.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    Güzellik sırrını da paylaşan Şener, "Kiloma çok dikkat ediyorum. Senelerdir aynı beden giyiyorum. Beslenmeme dikkat edip, düzenli yaşıyorum." açıklamasında bulundu.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    TİMUR SELÇUK KONSERİNDEN SONRA OYUNCULUĞA BAŞLADI

    Tiyatroya başlama hikâyesini anlatan Renan Bilek ise, "Bir gün Timur Selçuk konserini izledim. Konserin ikinci bölümünde piyanoyu bırakıp sadece şarkı söylüyordu. Timur Selçuk, 'Piyanoyu bırakınca ellerimi nereye koyacağımı bilemedim.' dedi. Ben de gitar çalıyordum. 15-20 metre sahne... 'Nereye koyacağız elimizi?' dedim. Sahnede durmayı öğrenmek istediğim için Şehir Tiyatroları'nda Tiyatro Araştırma Laboratuvarı sınavına girdim ve kazandım ama bıraktım sonra... Ferhan Ağabey'in (Şensoy) sınavını kazandım ve Ortaoyuncular'a katıldım. Müziği geri plana bıraktım oyunculuk yürüdü. Rahmetli Rasim (Öztekin) Ağabey ile televizyon işlerine başladık." ifadelerini kullandı.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    "BASKETBOLDAN KAÇTIM MÜZİK KOLUNA YAZILDIM"

    Renan Bilek gibi Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Tuna Kiremitçi de müzik serüveninin okulda başladığını söyledi. Kiremitçi, "Basketbola başlamak istedim ama o kadar sert antremanlar vardı ki... Dedim beni burada yerler... Kaçtım basketboldan sonra okulda müzik koluna başladım." dedi.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    Aynı zaman da yazar olan Kiremitçi, "Şair olarak edebiyata başladım aslında. Bir taraftan şiir bir taraftan da müzik vardı hayatımda. 30 yaşında da ilk romanım yayınlandı. Edebiyat dünyası bana müzisyen olarak baktı. 40 yaşına geldiğimde 5 roman yazmıştım." şeklinde sözlerini sürdürdü.

    "ÇOK KIYMETLİ KADINLARLA EVLENDİM"

    Gamze Elgin, İclal Aydın ve Yasemin Altan ile evlilik yaşayan Kiremitçi, "Çok kıymetli kadınlarla evlenip, boşandım. Boşanmalarım benim başarısızlığım." itirafında bulundu.
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    "7 YAŞINDA İLK MADALYAMI ALDIM"

    Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın jimnastikçi olan Göksu Üçtaş Şanlı, "5 yaşında Gaziantep'te jimnastiğe başladım. Tesis yetersizliğinden dolayı Bolu'da eğitim almaya başladım. 7 yaşında ilk madalyamı kazandım. 12 yaşında Milli Takım'a girdim. 22 yaşında da olimpiyatlara katıldım." dedi. 
  • Aydan Şener: "Eskiden bikinili pozlar vermezdim" - Günün magazin haberleri

    "ANNE OLDUKTAN SONRA DÜNYA KUPASI'NDA BİRİNCİ OLDUM"

    2009 yılında Akdeniz Oyunları'nda ve 2010 Dünya Kupası'nda madalyalar kazanan Şanlı, şunları aktardı: 2012'de 3.5 yıl spora ara verdim. O arada öğretmenlik ve antrenörlük yaptım. Kızım doğduktan bir süre sonra jimnastiğe dönmeye karar verdim ve Milli Takım'a geri döndüm. 2016 Dünya Kupası'nda birinci oldum.

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