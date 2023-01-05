Aydan Şener: Eskiden bikinili pozlar vermezdim

Aynı zaman da yazar olan Kiremitçi, "Şair olarak edebiyata başladım aslında. Bir taraftan şiir bir taraftan da müzik vardı hayatımda. 30 yaşında da ilk romanım yayınlandı. Edebiyat dünyası bana müzisyen olarak baktı. 40 yaşına geldiğimde 5 roman yazmıştım." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"ÇOK KIYMETLİ KADINLARLA EVLENDİM"



Gamze Elgin, İclal Aydın ve Yasemin Altan ile evlilik yaşayan Kiremitçi, "Çok kıymetli kadınlarla evlenip, boşandım. Boşanmalarım benim başarısızlığım." itirafında bulundu.