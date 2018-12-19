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Son çekilen Çalıkuşu projesi için teklif geldiğini ve reddettiğini ileten sunucuya sanatçı, "Öyle bir teklif gelmedi. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ama gelseydi de kabul etmezdim çünkü biz bir tane çektik ve o öyle bir yerde ki orada kalmalı. Tekrar oynamayı hiç düşünmezdim bu yüzden. Ama oynayan oyuncular çok başarılıydı elbette" dedi.