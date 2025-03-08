Aydan Şener: Hem zor, hem de büyük bir ayrıcalık 'İlham Veren Kadınlar Zirvesi'ne katılan ünlü oyuncu Aydan Şener; "Sanat dünyasında kadın olmak hem zor, hem de büyük bir ayrıcalık" dedi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 08.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:09 facebook

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