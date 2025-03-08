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        Haberler Magazin Aydan Şener: Sanat dünyasında kadın olmak zor - Magazin haberleri

        Aydan Şener: Hem zor, hem de büyük bir ayrıcalık

        'İlham Veren Kadınlar Zirvesi'ne katılan ünlü oyuncu Aydan Şener; "Sanat dünyasında kadın olmak hem zor, hem de büyük bir ayrıcalık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:09
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        "Hem zor, hem de büyük bir ayrıcalık"
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        Aydan Şener, Bursa'da düzenlenen 'İlham Veren Kadınlar Zirvesi'ne katıldı. Şener, sanat dünyasında kadın olmanın zaman zaman zorluklara sebep olduğunu, ancak aynı zamanda büyük bir ayrıcalık da olduğunu belirtti.

        Aydan Şener, kadınların güçlü ve kırılgan yönlerini aynı anda sergileyebildikleri sanat alanındaki başarılara dikkat çekti. Şener; "Birbirimizi desteklediğimizde, hayatın her alanında büyük değişimler oluşturabileceğimizi biliyorum" diyerek, kadın dayanışmasının önemini vurguladı.

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        #aydan şener
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