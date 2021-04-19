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Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Aydem halka arz nasıl alınır?

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzında talep toplama bugün başladı. Son üç yılın en büyük arzı vatandaşların ve yatırımcıların sıkı takibinde. Peki Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Aydem halka arz nasıl alınır? İşte Aydem halka arz ile ilgili merak edilenler...

Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Aydem halka arz nasıl alınır?

Aydem Enerji'nin halka arzı bugün başladı talep toplama süreci 22 Nisan Perşembe sona erecek. Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin ülke geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1020 megavat kurulu güçle, yıllık 3,2 teravatsaat lisanslı üretim kapasitesi bulunduğunu belirtti. Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Aydem halka arz nasıl alınır?

AYDEM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Pay başına fiyat aralığının 8,50 ila 9,90 lira olarak belirlendiği ve oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar liralık gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor.

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek hisselerden 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden paylardan oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait paylardan oluşuyor. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 adet payların da "ek satışı" yapılabilecek. Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL arasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek hisse fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL arasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzının azami tutarı 1.287.000.000 TL olacak.

AYDEM HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Aydem'in halka arzında talepler 19-20-21-22 Nisan'da toplanacak. Halka arz hisse alım işlemleri Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım konsorsiyum liderliğinde yapılacak..

Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli Aydem Yenilenebilir Enerji'nin potansiyel yatırımcılar için önemine dikkati çekerek, "Şirketimizin halka arzı yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor. Ayrıca şirketimizin gelirinin yüzde 89'unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlarken, santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için öncü rol üstlendiklerini ifade eden Küpeli, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk özel sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin megavat seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik yüzde 20'lik büyüme oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye'nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz."

Küpeli, "Karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 dönemi faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralimizde, atıklarımızı etkin bir şekilde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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