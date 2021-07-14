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Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş nereli, kaç kez evlendi? İşte hayatı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Aydemir Akbaş, kendisi gibi oyuncu olan Nebahat Çehre hakkında yaptığı açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düştü. "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenirdim" açıklamasıyla sosyal medyada gündem olan Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç doğumlu, nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi?

Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş nereli, kaç kez evlendi? İşte hayatı

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aydemir Akbaş ismi araştırılıyor. Aydemir Akbaş'ın filmleri, dizileri ve hayatı ile ilgili her şey merak konusu oldu. Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden Aydemir Akbaş ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

AYDEMİR AKBAŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

AYDEMİR AKBAŞ FİLMLERİ

Yıl Rol aldığı filmler
1964 Keşanlı Ali Destanı
1965 Bitmeyen Yol
1965 Güzel Bir Gün İçin
1966 Hudutların Kanunu
1966 At Avrat Silah
1966 Kovboy Ali
1966 Çirkin Kral
1966 Eşrefpaşalı
1966 Nuh'un Gemisi
1968 Alevli Yıllar
1968 Vesikalı Yarim
1969 Vatan ve Namık Kemal
1969 Belanın Yedi Türlüsü
1969 Yaşamak Ne Güzel Şey
1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman
1975 Diyet
1975 Bitirimler Sınıfı
1975 Ayikla beni Hüsnü
1975 Alemin Keyfi Yerinde
1975 Ali Cengiz Oyunu
1975 Çapkın Kızlar
1975 Kazim'a bak Kazim'a
1975 Vay Anasina on Yedii
1975 Ikimiz Bir Fidaniz
1975 Ördek Çikacak Kaz Çikacak
1975 Tantana Kemal
1976 Kolombo Sakir
1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri
1977 Hizli giden yorulur
1977 Güneş Ne Zaman Doğacak
1977 Bazilari Cacik Sever
1978 Bionik Ali futbolcu
1978 Astronot Fehmi
1978 Kendin Pisir Kendin Ye
1978 Çapkinlar kirali
1978 Zeynelle Veysel
1978 Yüzme Bilmiyorsan Isin Ne Agaçta
1979 Haydar
1979 Delidir ne yapsa yeridir
1979 Süper Selami
1979 Acemi Dolandırıcılar
1979 Afferin çocuga
1979 Öttür kusu Ömer
1979 Tatli ve güzel
1979 Istanbul geceleri
1979 Serefsiz Seref
1979 Oooh Oh
1979 Binlik Nail
1979 Ister Gül Ister Agla
1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler
1981 Seni yakacaklar
1982 Şabancık
1983 Futboliye
1984 Lodos Zühtü
1985 Gazino Bülbülü
1985 Sevmek
1986 Ödlek
1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5
1987 Düş Yakamdan Osman
1987 Seyyar Kamil
1987 Gülüm Benim
1988 Bir Kulum İşte≠
1990 Boynu Bükük Küheylan
1990 Hanımın Çiftliği
2004 Yadigar
2004 Paydos
2005 Köpek
2005 Naciye'yi Kim Sevmez
2007 Avrupalı
2009 Kolpaçino
2009 Gölgesizler
2010 Kutsal Damacana 2: İtmen
2011 Kolpaçino: Bomba
2016 Alemde 1 Gece
2016 Kolpaçino 3. Devre
Yıl Yönetmenlik Yaptığı Filmler
1975 Tipsiz
1987 Düş Yakamdan Osman
1989 Dilekçe
1989 Bakımsız Tarzan
1989 Hopla Dünya
1990 Muhteşem Enayi
1990 Çılgın Berber
Yıl Tiyatro
1960 Hakkımı Ver Hakkı
1960 Keşanlı Ali Destanı
1960 Düş Yakamdan Osman

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