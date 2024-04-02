Aydilge: Acil ameliyata alınmam gerekecek

DUA İSTEDİ

Aydilge, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen.