Aydilge: Acil ameliyata alınmam gerekecek
Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı. "Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba" diyen şarkıcı, sevenlerinden dua istedi
Giriş: 02.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:14
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Aydilge, sevenlerini korkuttu. 44 yaşındaki şarkıcı, acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu.
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Konuya ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaparak hastane odasından hayranlarına seslenen Aydilge, kalçasında labrum yırtığı tespit edildiğini söyledi.