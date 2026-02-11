Canlı
        Aydilge, ameliyat oldu

        Aydilge, ameliyat oldu

        Şarkıcı Aydilge, hastaneden bulunduğu paylaşımla bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten şarkıcı; "Bugün ağrılarımdan kurtuluş günüm" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 20:50 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:08
        Aydilge ameliyat oldu
        Aydilge, bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.

        Uzun süredir yaşadığı ağrılar nedeniyle operasyon geçirdiğini belirten şarkıcı; "Bugün bel fıtığım nedeniyle çektiğim ağrılardan kurtuluş günüm inşallah. Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu. Ama şimdi sağlam belle daha da çok hoplayacağım sahnede."

        Aydilge, yaptığı açıklamada; "Merhabalar. Eee, son bir iki postumun altına sürekli 'Nazar değmesin, maşallah' yazıyordunuz. Sağ olun... Çok güzel bir operasyon geçirdim. Burada çok güzel çalışanlar var, harikalar. Bana çok iyi davranıyorlar. Bugün de hemen taburcu olacağım. Ayaklanacağım, çıkacağım. Eee, inşallah belimdeki hiçbir rahatsızlık da kalmayacak. Yine konserlerde hoplayıp zıplayıp, hep beraber eğleneceğiz. Sizi çok seviyorum."

        Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisine 5 ay hapis

        Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çetin'i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (DHA)

        #Aydilge
