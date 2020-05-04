Şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan katıldığı bir programda son dönemlerde neler yaptığından bahsetti.

Salgın nedeniyle vaktinin tamamını evde geçirdiğini söyleyen sanatçı, eşi Utku Barış Andaç ile "Bu süreçte 9 şarkılık bir albüm yaptık" dedi.

"ÇOCUK YAPMAKTAN KORKUYORUM"

Aydilge, daha sonra "Bebek istiyor musunuz?" sorusuna, "Bu dönemde düşünmüyoruz. Çocuk yapmaktan korkuyorum. Utku da diretmiyor" şeklinde yanıt verdi.

"BENİM TEK EVİM SENSİN"

Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum gününü pasta yerine pizza ile kutlayarak, "İyi ki doğdun, sonsuz sevgilim. Benim tek evim sensin ve sonsuza dek sende kalmaya devam edeceğim" şeklinde romantik bir paylaşımda bulunmuştu.