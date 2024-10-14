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        Haberler Magazin Aydilge, "Dinlemiyoruz" hashtag'ine destek vererek rapçi Lil Zey'e cevap verdi - Magazin haberleri

        Aydilge, "Dinlemiyoruz" hashtag'ine destek vererek rapçi Lil Zey'e cevap verdi

        Sosyal medyada kadına yönelik değersizleştirici ve cinsel obje olarak gösteren şarkılara "Dinlemiyoruz" hashtag'iyle tepki veren bir kullanıcıya çıkışan rapçi Lil Zey gerçek adıyla Zeynep Tanyalçın'a Aydilge'den yanıt

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:50
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        Aydilge'den Lil Zey'e cevap
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        Gerç adı; Zeynep Tanyalçın olan Lil Zey'in şarkılarının sosyal medyada kadınları değersizleştiren, cinsel obje gibi gösteren şarkılar olduğu iddia edildi.

        "Dinlemiyoruz" hashtag'iyle verilen tepkiye, Lil Zey, sözlerle tepki gösterdi.

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        "NE DİNLEDİĞİMİZİ DİKKATLİ SEÇMELİYİZ"

        Aydilge de Lil Zey'in şarkılarına tepki gösterenlerden biri; "Bir kez daha görüyoruz ki bir insanın kadın olması, onun erkek egemen şekilde yapılandığı gerçeğini değiştirmiyor."

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        Lil Zey, Aydilge'ye cevap vererek şunları söyledi; "Erkekler; kadınları uyuşturucu, alkol, psikolojik sebepler ve şarkıdaki sözler nedeniyle öldürmüyor, Aydilge Hanım. Öldürebildikleri için öldürüyorlar."

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        Aydilge, ardından Lil Zey'e şunları söyledi; "Yazımda 'yasaklar hiçbir şeyi çözmez' diyorum. Dolayısıyla o konuda duruşum bellidir. Kadın düşmanlığının tek nedeni tabi ki şarkı sözleri değildir."

        "POTANSİYEL BİR KATİLİN EYLEMİNİN ÖNÜNE SADECE YARGI VE CEZAYLA GEÇEBİLİRSİNİZ"

        Zeynep Tanyalçın; "Şarkı sözlerinin millet üzerindeki etkilerini araştırdınız mı? Çünkü bu karara yalnızca ayrıntılı bir şekilde sonuçların sonucu olarak varılabilir. Konserde hep bir ağızdan bağırmanın bir deşarj etkisi vardır; insanlar bu şekilde rahatlar ve önlerindeki işe daha iyi odaklanabilirler"

        Fotoğraflar: Instagram, AA, İHA

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        #Lil Zey
        #Aydilge
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