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Aydilge-Utku Barış Andaç çifti, pandemi nedeniyle kalabalık plajlarda tatil yapmak yerine evde kalmayı tercih etti. İkili, bayram sonrası kalabalığın hafiflemesini fırsat bilip, soluğu Kilyos'ta aldı.

Tanışma günlerini üç senedir özel bir şekilde kutlayan çift, bu kez birbirlerine olan aşklarını dansla ifade etti. Konserlerinde sergilemek için eşiyle beraber dans dersleri alan çift, plajda gözlerden uzak bir şekilde hem aşk tazeledi, hem de dans provalarını gerçekleştirdi.

Evlilik ve nişan gibi ilk tanışma günlerinin de kendileri için çok özel olduğunu anlatan Aydilge, "Sevmek zaman ayırmaktır. Boş zamanları doldurmak değil" diyerek, eşini öpücüklere boğdu.