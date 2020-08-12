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HaberlerFiskosAydilge eşi Utku Barış Andaç'ı öpücüklere boğdu - Magazin haberleri
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Aydilge eşi Utku Barış Andaç'ı öpücüklere boğdu

Aydilge-Utku Barış Andaç çifti, bayram sonrası kalabalığın hafiflemesini fırsat bilip, soluğu Kilyos'ta aldı. Tanışma günlerini üç senedir özel bir şekilde kutlayan çift, bu kez birbirlerine olan aşklarını dansla ifade etti. Aydilge, eşini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi

Aydilge - Utku Barış Andaç
HABERTURK.COM

Aydilge-Utku Barış Andaç çifti, pandemi nedeniyle kalabalık plajlarda tatil yapmak yerine evde kalmayı tercih etti. İkili, bayram sonrası kalabalığın hafiflemesini fırsat bilip, soluğu Kilyos'ta aldı.

Tanışma günlerini üç senedir özel bir şekilde kutlayan çift, bu kez birbirlerine olan aşklarını dansla ifade etti. Konserlerinde sergilemek için eşiyle beraber dans dersleri alan çift, plajda gözlerden uzak bir şekilde hem aşk tazeledi, hem de dans provalarını gerçekleştirdi.

Evlilik ve nişan gibi ilk tanışma günlerinin de kendileri için çok özel olduğunu anlatan Aydilge, "Sevmek zaman ayırmaktır. Boş zamanları doldurmak değil" diyerek, eşini öpücüklere boğdu.

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