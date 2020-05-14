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Evde kalmanın olumsuz etkilerini en aza indirgemek üzere dinleyicilerine müzik ile moral vermeyi amaçlayan Aydilge, evinde yaptığı akustik kayıtlarını bir araya topladı.

İki sene önce 'Evden Canlı Canlı' adıyla yayınladığı albümünün devamı olarak Volume 2'yi hazırlayan sanatçı, kendini yalnız ve mutsuz hisseden dinleyicilerine müzikal bir misafirlik deneyimi sunuyor.

Özellikle 'Yalnız Değilsin' adlı şarkısıyla tüm insanlara ortak bir kaderi paylaştıklarını hatırlatan Aydilge, ilk klip parçası olarak da bu parçayı seçti.

Bu zor zamanların beraberce ve müzikle daha kolaylıkla atlatılabileceğine inanan Aydilge, albümle beraber 15 Mayıs'ta yayınlanan 'Yalnız Değilsin'in klibi için dünyanın dört bir yanında insanların karantina dönemindeki ev hallerini anlatan videoları bir araya topladı. Saint-Petersburg'lü film ekibi Cottonbro tarafından çekilen videolardan oluşan klipte Aydilge ve eşi de kendi ev halleriyle yer aldılar.

Aydilge, "Utku Barış Andaç ve Ozan Sarıboğa başta olmak üzere, Sarper Akkaya ve Samuray Gökçe ile evimin salonuna bir set up kurduk ve canlı çalmanın organik ruhuna özen gösterdik" dedi.

"KUSURSUZ DEĞİL DOĞALLIĞIN PEŞİNDEYİZ"

Sanatçı, sevilen eski parçalarının bu yeni ve ev soundu adını verdiği versiyonları için "Kusursuzluğun değil, doğallığın peşindeydik" açıklamasında bulundu.

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