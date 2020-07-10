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Aydilge'den 'Nasıl İnansam'

Şarkıcı Aydilge, yeni şarkısı 'Nasıl İnansam'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Single kapağı için gelinlik giyen şarkıcı, dinleyicilerine çatıdan seslendi

Aydilge
HABERTURK.COM

Sanatçı Aydilge, 'Nasıl İnansam?' adlı yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturdu.

Bugün itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı, günümüzdeki aşkların inandırıcılığını sorguluyor. Single kapağı için gelinlik giyerek poz veren ve bir çatının üzerinde aşkı beklerken görülen Aydilge, şarkısına 'Nasıl İnansam?' adını verdi.

Sanatçı, söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısında aşk ve nefret, yalan ve gerçek temalarını ele alarak rock ve alaturka soundları harmanladı.

Düzenleme aşamasında eşi Utku Barış Andaç ve Gökay Süngü ile beraber çalışan Aydilge, mix ve mastering için Alen Konakoğlu ve Andy Jackson ile çalıştı.

Dizi müziği alanında da birbirinden başarılı işlere imza atan Aydilge'nin ''Nasıl İnansam? şarkısı 9 Temmuz'da yayın hayatına başlayan Çatı Katı Aşk dizisinin de orijinal müziği olma özelliği de taşıyor.

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