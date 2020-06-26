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Şarkıcı Aydilge, yeni yaşını eşi Utku Barış Andaç ve kedisiyle beraber evinde kutladı. Sosyal mesafe kuralına önem veren çift, gösterişli bir parti yerine, mütevazı ve aile içinde bir kutlama tercih etti.

Aydilge'nin doğum günü için bir pizza hazırlayan Utku Barış Andaç, eşini öpücüklere boğdu. İkili, birbirlerine doğum günlerinde pizza yapmayı gelenek haline getirdiğini dile getirdi.

Eşinin kendisinden çok daha güzel pizza yaptığını söyleyen Aydilge ise, doğum günü anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.