Aydilge ile Evrencan Gündüz'den yapaylık eleştirisi
Aydilge, son şarkısı 'Sahte Öpüşler' için müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi
Giriş: 17.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:23
Yapay, gösterişli hayatlar, sahte aşklar, yapmacık ilişkilere karşı tepkilerini 'Sahte Öpüşler' adlı bu şarkıyla dile getiren Aydilge ile Evrencan Gündüz, renkli bir klibe imza attı.
Sosyal medyanın yarattığı pembe dünyaların sahteliğine işaret eden şarkının söz ve bestesi Aydilge'ye, düzenlemesi ise Dorukhan Yaldız'a ait.