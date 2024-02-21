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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da 5. kattaki balkondan düşen kişi öldü

        Aydın'da 5. kattaki balkondan düşen kişi öldü

        Aydın'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan yere düşen kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 04:30 Güncelleme: 21.02.2024 - 04:30
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        5. kattaki balkondan düşen kişi öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, apartmanın balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre; Orta Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Bülent Bozyiğit, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Bozyiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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