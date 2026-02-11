Canlı
Habertürk
Habertürk
        Aydın'da belediye aracıyla çarpışan motosikletli öldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da belediye aracıyla çarpışan motosikletli öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Tolgahan Çulha hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 04:58 Güncelleme: 11.02.2026 - 04:59
        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi.

        Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan Tolgahan Çulha (33) yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında temizlik çalışması yapan Kuşadası Belediyesine ait süpürge aracına arkadan çarptı.

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çulha'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

