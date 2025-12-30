Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu
Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Fadime Yavuz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fadime Yavuz'dan (58) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, Yavuz'u hareketsiz halde buldu.
DARP VEYA KESİ İZİNE RASTLANMADI
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde vücudunda herhangi bir darp ya da kesi izi bulunmayan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.