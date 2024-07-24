Aydın'da borç ödemeye gidiyordu, direksiyon başında kalp krizinden öldü
Aydın Nazilli'de hafif ticari aracıyla esnafa borcunu ödemeye giderken seyir halinde direksiyon başında kalp krizi geçiren adam yaşamını yitirdi
Nazilli ilçesinde, hafif ticari aracıyla esnafa borucu ödemeye giderken seyir halinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Resul Abdülhalim (66), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeni Sanayi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sümerbank'tan emekli olduğu öğrenilen Resul Abdülhalim, sanayi esnafına borcunu ödemek için hafif ticari araçla yola çıktı.
DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İddiaya göre Abdülhalim, yolda seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bu sırada Abdülhalim yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çarparak durdu. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülhalim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdülhalim'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.