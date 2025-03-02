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        Haberler Gündem Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:44 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:44
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        Aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

        Tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen Denli yaşamını yitirirken, M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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