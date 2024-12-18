Aydın'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı
Söke-Milas Karayolu Bağarası Kavşağı'nda, Hilali T. yönetimindeki cip ile Nejat Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada araç sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan Gülsüm T, Keziban Ö. ve Cesim Ö. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.