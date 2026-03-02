ABD ve İsrail, İran'a saldırarak İran lideri Hamaney dahil birçok tepe yöneticiyi öldürdü. İran'ın başkenti Tahran ve birçok kent vurulurken, İran karşılık olarak İsrail'e ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Peki ABD ve İsrail'in saldırılardaki asıl motivasyonu nedir?... Daha Fazla Göster

ABD ve İsrail, İran'a saldırarak İran lideri Hamaney dahil birçok tepe yöneticiyi öldürdü. İran'ın başkenti Tahran ve birçok kent vurulurken, İran karşılık olarak İsrail'e ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Peki ABD ve İsrail'in saldırılardaki asıl motivasyonu nedir? İran yönetimi ne kadar dayanabilir? Rejim devrilir mi? İran'a yapılan saldırılar dünya dengesini nasıl değiştirir? Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı. Daha Az Göster