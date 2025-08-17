Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 17.08.2025 - 04:55 Güncelleme: 17.08.2025 - 04:55
Mert S'nin (33) kullandığı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mert S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
