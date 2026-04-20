Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi öldü
Aydın Köşk'te taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, olay yerinde hayatını kaybetti
Giriş: 20 Nisan 2026 - 06:59
Olay, dün akşam saatlerinde Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Furkan Alemdar (40), çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Alemdar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alemdar'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
