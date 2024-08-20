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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye 18 bin 468 TL ceza | Son dakika haberleri

        Aydın'da yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye 18 bin 468 TL ceza

        Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde, orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında yasak olmasına rağmen ormana girdikleri belirlenen 9 kişiye, toplam 18 bin 468 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:41
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        Yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınlarının önlenmesi kapsamında 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında, il genelinde devriye görevi yapıldı.

        Aydın Valiliği'nin 2024/1 sayılı 'Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler' konulu komisyon kararı doğrultusunda yasağa uymayarak, ormanlara giren, mangal yakıp piknik yapan, ot ve anız yakan, yangına sebebiyet veren kişilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Devriye görevi sırasında 8 Ağustos'a kadar ziyaretçilere kapatılan Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı'na tekne vasıtasıyla deniz yolu ile giren 3, Efeler ilçesi Ilıcabaşı, Karaköy Mahallesi ve Anbarcık Mahallesi'nde ormana giren 3 ve Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde ormana giren 3 kişiye 2 bin 52'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 468 TL para cezası kesildi.

        Jandarma yetkilileri, ormanları ve canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

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        #Aydın
        #ormana giriş yasağı
        #para cezası
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