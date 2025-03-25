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        Haberler Gündem Aydın'da yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi - Güncel haberler

        Aydın'da yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 01:34 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:34
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        Yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımın önlenmesine yönelik Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda G.Ö'nün (35) üzerinde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 28 hap, G.Ö'nün hapları temin ettiğini söylediği R.A'nın (55) İncirliova'daki ikametinde ise yeşil reçeteyle satılan 2 bin 471 hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

        Ekipler G.Ö, R.A. ile aynı evde ikamet eden A.A'yı (43) gözaltına aldı.

        Şüphelilerden G.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. ve A.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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