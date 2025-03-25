Aydın'da yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımın önlenmesine yönelik Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda G.Ö'nün (35) üzerinde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 28 hap, G.Ö'nün hapları temin ettiğini söylediği R.A'nın (55) İncirliova'daki ikametinde ise yeşil reçeteyle satılan 2 bin 471 hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler G.Ö, R.A. ile aynı evde ikamet eden A.A'yı (43) gözaltına aldı.

Şüphelilerden G.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. ve A.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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