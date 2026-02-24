Canlı
        Aydın Erdem'den aldatma iddialara yanıt

        Aydın Erdem'den aldatma iddialara yanıt

        KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'e, eşi Beyhan Tunçyürek'i Dolunay Soysert ile aldattığı iddiasıyla 50 milyon TL'lik tazminat davası açılmıştı. Erdem, üçüncü kişi iddialarını reddederek dört yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını, psikolojik ve ekonomik şiddet maruz kaldığını savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 21:51
        Aldatma iddialara yanıt

        Eşi Beyhan Tunçyürek'i oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında geçtiğimiz gün dava dilekçesi sunuldu. Dilekçede, Erdem'in evlilik birliğini ihlal ettiği ve ağır kusurlu olduğu öne sürülerek 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep edildi.

        Bu iddiaların ardından Aydın Erdem, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak üçüncü kişi iddialarını yalanladı. Erdem, Beyhan Tunçyürek'in uzun süredir kendisine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını öne sürdü.

        Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Eski eşim Beyhan Tunçyürek ile yaklaşık dört yıldır fiilen ayrı yaşamaktayım ve hiçbir şekilde görüşmemekteyim. Evlilik birliği yalnızca resmi statüde sürmektedir. 2024 yılında açılan anlaşmalı boşanma davası sonrasında süreç çekişmeli davaya dönmüş olup halen devam etmektedir. Boşanma sebebimin herhangi bir üçüncü kişiyle ilişkisi hiçbir şekilde bulunmamaktadır. 17 ve 18 yaşlarındaki müşterek çocuklarımız, anneleri ile evliliğimizin fiilen sona erdiğini ve boşanma sürecini bilmektedirler.

        Beyhan Tunçyürek’in uzun süredir psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kalmama rağmen, kendisinin tüm yaşam giderleri tarafımca karşılanmış; çocuklara ilişkin maddi yükümlülükler eksiksiz yerine getirilmiştir. Bir baba olarak üzerime düşen tüm sorumluluğu yerine getirmekteyim. Eski eşimin herhangi bir masrafı karşıladığı iddiası ise gerçek dışıdır.

        Devam eden dava sürecine rağmen, boşanma davasının tarafı olmayan üçüncü kişiler üzerinden algı oluşturulmaya çalışılması ve itibarı zedeleyici söylemlerde bulunulması hem hukuken hem de vicdanen son derece zarar vericidir. Benim dışımdaki kişilerin olumsuz etkilenmesi bu süreçle ilgili en üzüldüğüm konudur.

        Sürecin başından itibaren açıklamalarım yalnızca yargı süreci çerçevesinde şekillenmiştir. Özel hayatımın ve davanın gizliliğini ihlal eden, kişilik haklarıma yönelik her türlü haksız saldırıya karşı gerekli hukuki adımlar kararlılıkla atılacaktır.

        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası Haberi Görüntüle
        #Beyhan Tunçyürek
        #Aydın Erdem
        #Dolunay Soysert
