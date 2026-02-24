Aydın Erdem'den aldatma iddialara yanıt

Eşi Beyhan Tunçyürek'i oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında geçtiğimiz gün dava dilekçesi sunuldu. Dilekçede, Erdem'in evlilik birliğini ihlal ettiği ve ağır kusurlu olduğu öne sürülerek 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep edildi.

Bu iddiaların ardından Aydın Erdem, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak üçüncü kişi iddialarını yalanladı. Erdem, Beyhan Tunçyürek'in uzun süredir kendisine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını öne sürdü.

Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Eski eşim Beyhan Tunçyürek ile yaklaşık dört yıldır fiilen ayrı yaşamaktayım ve hiçbir şekilde görüşmemekteyim. Evlilik birliği yalnızca resmi statüde sürmektedir. 2024 yılında açılan anlaşmalı boşanma davası sonrasında süreç çekişmeli davaya dönmüş olup halen devam etmektedir. Boşanma sebebimin herhangi bir üçüncü kişiyle ilişkisi hiçbir şekilde bulunmamaktadır. 17 ve 18 yaşlarındaki müşterek çocuklarımız, anneleri ile evliliğimizin fiilen sona erdiğini ve boşanma sürecini bilmektedirler.