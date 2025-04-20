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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı! Fevzi Göktaş adlı gencin feci ölümü! | Son dakika haberleri

        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!

        Aydın'da 28 yaşındaki Fevzi Göktaş, güreşlere katıldığı boğasının boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Feci olayda Göktaş, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:53
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        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde güreşlere katıldığı 'Atabey' isimli boğasının boynuz darbeleriyle yaralanan Fevzi Göktaş (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Fevzi Göktaş, güreşlere katıldığı 'Atabey' isimli boğasını beslemek için yanına gitti.

        GÖĞSÜNDEN YARALANDI

        Bu sırada boğa, Göktaş'a saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Göktaş, yere yığıldı. Göktaş'ın hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Göktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fevzi Göktaş’ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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        #Fevzi Göktaş
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