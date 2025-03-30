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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Göğsünden vurulmuş halde bulundu! Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü! | SON DAKİKA HABERLER! | Son dakika haberleri

        Göğsünden vurulmuş halde bulundu! Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!

        Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin, sevgilisinin evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Korkunç olayın ardından, erkek arkadaşı Özcan K., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:12
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        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
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        Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisi Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

        SEVGİLİSİ POLİSİ ARADI

        Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

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        #Büşra Cin
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