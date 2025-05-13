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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında! | Son dakika haberi | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz mart ayında meydana gelen ve Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunun yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayda Fatma G.'nin eşi T.G.'nin, karısı ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:00
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        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

        T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor. Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

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        #son dakika
        #Aydın
        #Son dakika haberler
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