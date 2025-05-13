Yangında korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında! Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz mart ayında meydana gelen ve Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunun yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayda Fatma G.'nin eşi T.G.'nin, karısı ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 13.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:00 facebook

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