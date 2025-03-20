Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, önceki gün sabah yangın çıktı.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in öldüğü belirlendi.

HABERİ DUYUNCA FENALIK GEÇİRDİ Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Haberi alıp gelen yakınları da fenalık geçirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Fatma Gezgin ile çocuklarının cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler ilk olarak eski evlerinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi'ne getirildi, bu sırada ailenin yakınları gözyaşı döktü.

ANNE VE ÇOCUKLAR YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Turgay Gezgin'in buradaki baba evinin önünde, eşi ve 2 çocuğu için helallik alındı. Cenazeler, dün öğle vakti Gülistan Camii'ne götürüldü. Cenazeye Turgay Gezgin'in yanı sıra Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ile siyasi parti temsilcileri, Aydın, Muğla, İzmir ve çevre illerden gelen itfaiye görevlileri ile çok sayıda mahalleli katıldı.