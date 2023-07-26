Efeler 09 Spor Atakan'ı aldı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta mücadele edecek Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Muğlaspor´da top koşturan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Atakan Akbulut´u renklerine bağladı. Futbola Çanakkale ekibi Yeni Çanspor´da başlayan Atakan Akbulut, Çanakkale Dardanelspor´da gelişimini tamamladıktan sonra Karşıyaka´ya transfer oldu. Daha sonra Muğlaspor´da profesyonel olan 1.91 boyundakiforvet son 3 sezon Muğlaspor´da top koşturdu. Atakan kariyerinde Türkiye Kupası´nda 3 kez, 3'üncü Lig´de 21 maçta ter döktü. Atakan Akbulut, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ise 44 maçta forma giydi ve 10 kez gol sevinci yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-07-26 10:45:40