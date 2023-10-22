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        Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 0-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:27
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        Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 0-3
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER:Abdulbaki Ayyıldız, Birtan Yavuz, Enes Biroğlu

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Baran. Hakkıcan, Özkan, Recep Efe, Furkan, Süleyman Enes (Dk. 62 Barış) (Dk. 79 Yakup Emre), Tibet (Dk. 46 Ekrem), Ali Karakaya (Dk. 38 Anıl), Ahmet, Salih

        ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen - Nuri, Hakan, Serkan, Serhat, Mümin, Oğuzhan (Dk. 67 Fırat), Murat, Sarper (Dk. 70 Sabrican), Fatih, Ozan (Dk. 84 Fuat)

        GOLLER: Dk. 16 Oğuzhan, Dk. 88 (P.) Hakan, Dk. 90+3 Fatih (Zonguldak Kömürspor)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, evinde Zonguldak Kömürspor´a 3-0 yenilerek kritik 3 puanı kaybetti. Konuk Zonguldak Kömürspor maçın 16´ncı dakikasında Oğuzhan´ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Müsabakada dakikalar 88´i gösterdiğinde Zonguldak ekibi penaltı kazandı. Atışı kullanan Hakan topu filelerle buluşturdu: 0-2. 90+3´üncü dakikada Fatih tabelayı 3-0 yaptı. Kalan dakikalar da iki takım da sonucu değiştiremedi ve 3 puan Zonguldak Kömürspor´un oldu. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 19 puanda kaldı. Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Zonguldak Kömürspor ise puanını 6 yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - BAHATTİN ALBAYRAK

        2023-10-22 17:26:24

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