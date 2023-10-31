Aydın'da zincirleme kaza; motokurye Güney öldü

AYDIN'ınSökeilçesinde hafif ticari araç, motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada motokurye Güney Ayberk (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yenicami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda meydana geldi. Bağarası Mahallesi'nden Söke istikametine giden Güney Ayberk yönetimindeki 09 AKR 069 plakalı motosiklet, Didim yönüne gitmekte olan Ali Küçük'ün kullandığı 10 AKS 859 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen İsmail Can idaresindeki 18 DH 075 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motokurye Güney Ayberk, ağır yaralandı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayberk, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.