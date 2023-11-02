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        Motosikletiyle direğe çarpan üniversiteli Batuhan, öldü

         AYDIN'ınKoçarlıilçesinde, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle yol kenarındaki demir totem direğine çarpan üniversite öğrencisi Batuhan Eroğlu (21), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:40 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:45
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        Motosikletiyle direğe çarpan üniversiteli Batuhan, öldü
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         AYDIN'ınKoçarlıilçesinde, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle yol kenarındaki demir totem direğine çarpan üniversite öğrencisi Batuhan Eroğlu (21), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Cincin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Ziraat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Batuhan Eroğlu, direksiyon kontrolünü yitirdiği plakasız motosikletiyle yol kenarındaki demir totem direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan ve kaskı takılı olan Eroğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Batuhan, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma sürdürüyor. 

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