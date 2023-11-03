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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        AYDIN'ınNazilli İlçesinde Beste İçel (35), yalnız yaşadığı evin tuvaletinde ölü bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:05
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        AYDIN'ınNazilli İlçesinde Beste İçel (35), yalnız yaşadığı evin tuvaletinde ölü bulundu. 

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Turan Mahallesi 352 Sokak´ta, 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Tek başına yaşayan ve ilçede hayvanseverliğiyle bilinen Beste İçel'den 2 gündür haber alamayan yakınları, şüphelenip, evine gitti. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak içeri giren ekipler Beste İçel'i tuvalette yerde hareketsiz buldu. Sağlık kiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan İçel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Beste İçel'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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