Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp (2)

NİŞANDÖNÜŞÜSEL SULARINA KAPILMIŞLAR

Aydın'ın Söke ilçesi Demirçay Mahallesi'nde sele kapılan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay (18) olduğu belirlendi. Aynı araçta bulunan Hacer Alptekin'in eşi Ali Alptekin (49) ile Güneyaka Mahallesi'nde kaybolan 1 kişi içinse arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hacer ve Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay'ın Demirçay Mahallesi'ndeki bir akrabalarının nişanına gittikleri, dönüş yolunda sel sularına kapıldıkları öğrenildi.

VALİ CANBOLAT DA BÖLGEDE

Aydın Valisi Yakup Canbolat da Demirçay Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, "Gece saat 02.30'tan sonra yoğun ve hızlı bir yağış aldık. Özellikle Söke, Koçarlı ve Karpuzlu'da etkileri hissedildi. Maalesef ki Söke'de Güneyyaka ve Demirçay bölgesinde ölüme de sebebiyet veren bir afetle karşı karşıya kaldık. Geceden itibaren AFAD İl Müdürlüğümüze, Sağlık İl Müdürlüğümüze, belediye itfaiyesine ve jandarmamıza ait ekipler, bölgeye intikal ettiler. Bölgede 2 vatandaşımız bir aracın içerisinde ölü olarak bulundu. Demirçay Mahallesi'nde bir araçta olan ve hala bulamadığımız ve araması devam eden bir vatandaşımız var. Güneyyaka'da da yine bir kaybımız var; o vatandaşımızı da arıyoruz. Yaklaşık 130 arama-kurtarma ekibi ile bölgede faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda Güneyyaka'da yaşlı bir teyzemizi de yaralı olarak helikopterle 1 saat önce kadar hastaneye intikalini sağladık. Bölgede DSİ, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleriyle yolların tekrar faaliyet geçmesi, elektriklerin yapılması gibi aksayan hususların tekrar işler hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz" dedi.

Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ/AYDIN,