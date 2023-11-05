Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp (4)
1KİŞİNİNDAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Aydın'ın Söke ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde dün gece akıntıya kapılarak kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin Nurten S.'ye (70) ait olduğu tahmin edilirken, yapılacak tespitin ardından kimliği netlik kazanacak. Kayıp Ali Alptekin´i arama çalışmaları ise sürüyor.
Bu arada bölgede hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. Akıntıya kapılarak zarar gören araçlar ise çekicilerle bulundukları yerden kaldırılmaya başlandı.
Tolga TAHÇI-İslam KELEŞ /AYDIN,
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