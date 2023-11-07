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        Aydın'da 3 kişinin öldüğü selde kayıp çiftçiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

         AYDIN'ınSökeilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan çiftçi Ali Alptekin (49) için arama kurtarma çalışmaları 3'üncü günde sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada bölgede 480 personel, 1 helikopter, 1 arama köpeği, 5 dalgıç pompa ile 70 araç ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:50
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        Aydın'da 3 kişinin öldüğü selde kayıp çiftçiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün
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         AYDIN'ınSökeilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan çiftçi Ali Alptekin (49) için arama kurtarma çalışmaları 3'üncü günde sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada bölgede 480 personel, 1 helikopter, 1 arama köpeği, 5 dalgıç pompa ile 70 araç ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Kentte önceki gün saat 02.30 sıralarında etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke'ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde çok sayıda araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Demirçay Mahallesi'nde bir akrabalarının nişanına katıldıktan sonra otomobille dönüşe geçen Erhan Kavaklıçay (18), Hacer Alptekin (53) ve eşi Ali Alptekin ile Güneyyaka Mahallesi'nde Nurten Sivritaş (70) sele kapılıp kayboldu. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarında Erhan Kavaklıçay, Hacer Alptekin ve Nurten Sivritaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay, Demirçay Mahalle Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Kayıp Ali Alptekin'i önceki gün başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam etti. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile jandarma komandolar tarafından yürütülen, 480 personel, 1 helikopter, 1 arama köpeği, 5 dalgıç pompa, 70 aracın yer aldığı çalışmalara cayrokopter de destek veriyor. Sel sularına kapılan araçları bulundukları yerden kaldırma çalışmaları ise iş makineler, çekici ve vinç yardımıyla sürüyor. Bu arada Aydın Valiliği koordinesinde sel felaketi yaşanan ilçelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

        AFAD' DAN AÇIKLAMA

        AFAD'tan yapılan açıklamada ise "Sel ve su baskınları sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan profesyonel Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede meydana gelen enerji kesintileri giderilmiş. Bölgeye 3 mobil baz istasyonu kurulmuş. Türk Kızılay tarafından bölgeye 2 ikram aracı sevk edilmiş, 300 kişilik kumanya dağıtılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. 480 personel, 1 helikopter, 1 arama köpeği, 5 dalgıç pompa, 70 araç bölgede çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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