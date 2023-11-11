Nazilli Belediyespor, Afyonspor önünde

TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'a 5-1 mağlup olarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Tolga Akbaba yönetecek.

Grupta 12 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 22 puan toplayan Nazilli Belediyespor 7'nci sırada, 11 maçta 2 gabiliyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi alan Afyonspor ise 10 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2023-11-11 11:36:35

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