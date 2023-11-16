Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre Bakkal kadro dışı kaldı

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre Bakkal kadro dışı kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        TFF2'nciLig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da futbolcu Yakup Emre Bakkal, antrenman sonrasında kadro dışı bırakıldı. Ligin 14'ncü haftasında sahasında oynayacağı Diyarbekirspor karşılaşması öncesi Nazilli Belediyespor'da flaş bir gelişme yaşandı. Nazilli Şehir Stadyumu'nda çift kale maç yapan siyah-beyazlılarda genç futbolcu Yakup Emre Bakkal, antrenmanda bir pozisyonda kaptan Ömer Kavurkacı'nın koruduğu kaleye topu umursamaz bir şekilde göndermesinin ardından takım arkadaşı Salih Kavrazlı, orta sahada görev yapan Yakup Emre Bakkal'a tepki gösterdi.

        Bunun üzerine İki oyuncu arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Yakup Emre Bakkal, antrenmanı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti. Yaşananların ardından kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Nazilli Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, disiplinsiz davranışlarından kaynaklı futbolcu Yakup Emre Bakkal'ı 15.11.2023 tarihinden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarına altyapı tesislerinde devam edecektir" denildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        Köyde çıkan yangında bir ev ve 5 araç küle döndü!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        İsrail'de muhalefet harekete geçti
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Efeler 09'da Uğur´a Süper kanca
        Efeler 09'da Uğur´a Süper kanca
        Kıskançlık kavgasında 78 yaşındaki kocasını öldürüp, komşusunu yaraladı
        Kıskançlık kavgasında 78 yaşındaki kocasını öldürüp, komşusunu yaraladı
        Aydın merkezli haraç çetesine 4 ilde eş zamanlı operasyon
        Aydın merkezli haraç çetesine 4 ilde eş zamanlı operasyon
        Aydın'da eğlence mekanlarına zorla el koymaya çalıştığı iddiasıyla 5 kişi g...
        Aydın'da eğlence mekanlarına zorla el koymaya çalıştığı iddiasıyla 5 kişi g...
        Aydın'da eşini bıçaklayan kadın, bir kadını da yaraladı
        Aydın'da eşini bıçaklayan kadın, bir kadını da yaraladı
        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da sebze fidesi dağıttı
        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da sebze fidesi dağıttı