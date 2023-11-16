Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre Bakkal kadro dışı kaldı

TFF2'nciLig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da futbolcu Yakup Emre Bakkal, antrenman sonrasında kadro dışı bırakıldı. Ligin 14'ncü haftasında sahasında oynayacağı Diyarbekirspor karşılaşması öncesi Nazilli Belediyespor'da flaş bir gelişme yaşandı. Nazilli Şehir Stadyumu'nda çift kale maç yapan siyah-beyazlılarda genç futbolcu Yakup Emre Bakkal, antrenmanda bir pozisyonda kaptan Ömer Kavurkacı'nın koruduğu kaleye topu umursamaz bir şekilde göndermesinin ardından takım arkadaşı Salih Kavrazlı, orta sahada görev yapan Yakup Emre Bakkal'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine İki oyuncu arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Yakup Emre Bakkal, antrenmanı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti. Yaşananların ardından kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Nazilli Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, disiplinsiz davranışlarından kaynaklı futbolcu Yakup Emre Bakkal'ı 15.11.2023 tarihinden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarına altyapı tesislerinde devam edecektir" denildi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,