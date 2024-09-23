Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Eşiyle barışıp döndüğü evinde eski sevgilisi tarafından öldürüldü

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşiyle barışıp döndüğü evinde eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö. (33), evinde Cihan K. (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ebru Ö.’nün daha önce Cihan K. ile kaçıp bir süre birlikte yaşadığı, şiddet görünce de tekrar eve dönüp, eşiyle barıştığı belirtildi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö., iddiaya göre bir süre önce Cihan K. ile kaçtı. Cihan K. ile birlikte yaşayan Ebru Ö., şiddet görünce tekrar eve dönüp eşi Serkan Ö. ile barıştı. Aile, ardından başka bir eve taşındı. Ancak Cihan K., Ebru Ö.'nün yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti. Burada Cihan K. ile Ebru Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cihan K., Ebru Ö.'yü 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyup gelen komşuları Ebru Ö.’yü kanlar içinde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ebru Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebru Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        Polis, Cihan K.nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
        Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
        "Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında anıldı
        "Efelerin Efesi" Yörük Ali Efe, vefatının 73. yılında anıldı
        Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı
        Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı
        Nazillispor'da Kılıç topun ağzında
        Nazillispor'da Kılıç topun ağzında
        Milli Mücadele'de direnişin sembolü Yörük Ali Efe'nin ölümünün üzerinden 73...
        Milli Mücadele'de direnişin sembolü Yörük Ali Efe'nin ölümünün üzerinden 73...
        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı