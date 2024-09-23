Eşiyle barışıp döndüğü evinde eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2)
İNTİHARATEŞEBBÜS ETTİAydın'ın Efeler ilçesinde, eşine dönen eski sevgilisini bıçaklayarak öldürüp kaçan Cihan K.
İNTİHARATEŞEBBÜS ETTİ
Aydın'ın Efeler ilçesinde, eşine dönen eski sevgilisini bıçaklayarak öldürüp kaçan Cihan K.'nin Köşk ilçesinde olduğu belirlendi. Polis çalışmalarını burada yoğunlaştırırken, Ketenyeri Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından tabancayla vurulmuş ağır yaralı biri olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri başından vurulmuş olarak bulunan kişinin Cihan K. olduğunu belirledi. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cihan K., tedaviye alındı. Cihan K.'nin tabancasıyla intihar teşebbüsünde bulunduğu belirlendi.
Burhan CEYHAN / AYDIN,
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