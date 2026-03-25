        Aydın'da 2 çırağı darbeden kalfa ve usta tutuklandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde bir iş yerinde 14 yaşındaki 2 çırağı darbedip istismarda bulundukları öne sürülen kalfa ve usta tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Serdaroğlu Mahallesinde tarım aletleri tamiri yapan bir iş yerindeki 2 çırak, kalfa P.K. ve ustaları T.T. tarafından istismar edilip darbedildiklerini ailesine anlattı.

        Bunun üzerine 2 çırağın ailesi, İlçe Emniyet Amirliği'ne şikayette bulundu.

        Çalışma başlatan polis, P.K. ve T.T.'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen usta ve kalfa tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

