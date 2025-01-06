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        Nazillispor kampa girdi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'un devre arasındaki Antalya kampı 32 futbolcu ile başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:10
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        Nazillispor kampa girdi
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'un devre arasındaki Antalya kampı 32 futbolcu ile başladı. 2'nci yarı öncesi teknik heyetinde değişikliğe giden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Muzaffer Taşkın ve Sportif Direktör Hüseyin Nergis de işbaşı yaptı. Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, "Antalya kampımız neşe içerisinde ve yüksek bir moral ve motivasyon ile başladı. Burada yapacağımız çalışmalar ve oynayacağımız özel maçlarla ikinci yarı maratonuna hazır olacağız" açıklamasını yaptı.

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        Galeri

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