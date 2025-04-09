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        Aydın filede sezonu yenilgiyle noktaladı

        SULTANLARLigi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayıp Play-Off'lara kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, aldığı yenilgilerle Play-Off etapları sonunda yine 8'inci basamakta yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:30
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        Aydın filede sezonu yenilgiyle noktaladı
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        SULTANLARLigi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayıp Play-Off'lara kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, aldığı yenilgilerle Play-Off etapları sonunda yine 8'inci basamakta yer aldı. Play-Off 5-8 Etabı'nda Türk Hava Yolları'na evinde ve deplasmanda 3-1'lik skorlarla boyun eğen mavi-beyazlılar, Play-Off 7-8 Etabı'nda Kuzeyboru karşısında iki maçı da set alamadan 3-0 kaybetti.

        Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu dün deplasmanda 25-12, 25-12 ve 25-15'lik skorlarla kaybettikleri Kuzeyboru maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kuzeyboru maçında göstermiş olduğumuz basiretsiz ve mücadeleden uzak, izahı hiçbir şekilde mümkün olmayan voleybol için tüm Aydın seyircisinden ve takımımız yönetiminden şahsım adına özür diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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