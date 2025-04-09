Aydın filede sezonu yenilgiyle noktaladı
SULTANLARLigi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayıp Play-Off'lara kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, aldığı yenilgilerle Play-Off etapları sonunda yine 8'inci basamakta yer aldı.
SULTANLARLigi'nde normal sezonu 8'inci sırada tamamlayıp Play-Off'lara kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, aldığı yenilgilerle Play-Off etapları sonunda yine 8'inci basamakta yer aldı. Play-Off 5-8 Etabı'nda Türk Hava Yolları'na evinde ve deplasmanda 3-1'lik skorlarla boyun eğen mavi-beyazlılar, Play-Off 7-8 Etabı'nda Kuzeyboru karşısında iki maçı da set alamadan 3-0 kaybetti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu dün deplasmanda 25-12, 25-12 ve 25-15'lik skorlarla kaybettikleri Kuzeyboru maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kuzeyboru maçında göstermiş olduğumuz basiretsiz ve mücadeleden uzak, izahı hiçbir şekilde mümkün olmayan voleybol için tüm Aydın seyircisinden ve takımımız yönetiminden şahsım adına özür diliyorum" dedi.
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