Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan 'Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Buna göre her ilde otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor. Her ilçede bir mola evi açmak gerekiyor. Bunu taahhüt ediyoruz. Otizmli bireyler için rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programları kapsamında Aydın'a geldi. Özel, kentte ilk olarak bir otelde '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen 'Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum' temalı otizm sempozyumuna katıldı. Sempozyumda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, otizm federasyonu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler de hazır bulundu. Sempozyumun açılışında ilk olarak, otizmli bireylerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) konser verdi. Koro üyeleri 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını protokol ve bazı katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemine karşın bazı işlerin ağır gündeme feda edilemeyeceğini, sempozyumun bunlardan biri olduğunu söyledi. İstanbul'da başlatılan 'Kırmızı Bayrak Projesi'nin hizmet binalarında özel gereksinimli bireyler için yol gösterici olacağını ifade eden Özel, parti olarak engelliler için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Özel, "Bu salondaki otizmli bir çocuğun babası ya da annesi Cumhuriyet Halk Partili olmak zorunda değildir. Burası partizanlık yapılacak yer değil. Çünkü biz bu ülkeyi ilk seçimden sonra AK Parti gibi değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi yöneteceğiz" dedi.

"Ülkemizde herhangi bir resmi istatistik çalışması yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan güncel verilere göre otizm, günümüzde her 31 çocuktan bir tanesinde görülen bir bozukluk. İlk 3 yıldaki farkındalığı sağlayabilmek için hem ailelerin bilinçlendirilmesi hem de çocukların hekim görme sıklığının olması gerekiyor. Ayrıca ailelerin uzman yardımına hızla erişebiliyor olması lazım. Bu oran artık otizmin görmezden gelinmeyecek toplumsal bir gerçek olduğunu hepimize hatırlatıyor. Türkiye'de 1,5 ile 2 milyon arasında otizmli yurttaşımız var. Bunların 700 bini çocuk. Ancak bu çocukların sadece 42 bini okula gidiyor. Yani sadece yüzde 6'sı. Yüzde 94'ünün örgün eğitime erişemediği gibi bir utançla karşı karşıyayız. Bizim esas halletmemiz gereken meselelerin başında bu var."

'OTİZM EYLEM PLANINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Konuşmasında CHP'nin engelli bireyleri için bazı taahhütleri bulunduğunu söyleyen Özel, "2018 yılında sivil toplum örgütleriyle ve tüm siyasi partilerin katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan bir 'Otizm Eylem Planı' var. Sorun tespit edildi. Çözüm önerileri ortaya kondu. Temel vaadimiz 2018'de sivil toplum örgütleriyle birlikte ortaya çıkarılan 'Otizm Eylem Planı'na sahip çıkmak, onu hızla güncellemek ve üzerimize düşen her şeyi yapmak. Buna göre her ilde otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor. Her ilçede bir mola evi açmak gerekiyor. Bunu taahhüt ediyoruz. Otizmli bireyler için rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması, ihtiyaç kadar olması, oralardaki yoğunluğun ortadan kalkması gerekiyor. İş koçluğu destekli istihdam programının devreye sokulması, otizmli bireylerin istihdam noktasında yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması son derece önemli. Engelli aylığını haneye değil, bireyin kendi hesabına yatırılması imkanlar dahilinde birinci tercih olmalı. Eğitim hakkını bir lütuf olarak değil, bir hak olarak tanımlamak ve mutlaka devletin yeteri kadar yani nitelik en iyi eğitimi yeteri kadar vermesi ve bunun tamamının devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması gerekiyor" dedi.