Aydın'da Hazine arazisinde kaçak kazıya 4 gözaltı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Akköy Mahallesi'nde Hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, B.A.Ç. için Hazine arazisinde, ekskavatör ve traktörle kazı yapan M.K., H.T. ve M.Ç.'yi suçüstü yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan ekskavatöre el konuldu.

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